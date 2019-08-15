Вышел планшет на Raspberry Pi Compute Module 3 Lite

В мире есть целая аудитория фанатов, которые могут сделать из Raspberry Pi Compute Module 3 Lite что-то действительно серьезное. Среди таких фанатов нашелся пользователь с довольно интересным набором навыков. Он вдруг решил, что из этой платформы можно сделать полноценный планшет. И сделал его — продукт получил название CutiePi и довольно неплохо справляется с поставленными задачами. Конечно, в массовую продажу такое устройство никогда не попадет и это скорее хобби, чем продукт для большой аудитории, но в целом изобретение необычное и интересное. Когда-то давно из таких вот изобретений появился первый полноценный компьютер, так что вполне вероятно, что энтузиасты рано или поздно создадут нечто действительно крутое.