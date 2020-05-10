Выбираем чехол для Huawei Honor 9X Premium

Стоит понимать, что практически у любого современного смартфона есть проблемы с корпусом, а точнее с его прочностью. Производитель делает все, чтобы пользователь мог увидеть смартфон и сразу в него влюбиться, а для этого нужны кардинальные меры вроде глянцевого покрытия на тыльной стороне или просто какого-то градиента. В итоге чехол для Huawei Honor 9X Premium / Honor 9X (Russia) выступает просто обязательным компонентом, ведь без него нет никаких шансов на то, что ваше устройство прослужит вам верой и правдой хотя бы несколько месяцев без получения царапин или серьезных потертостей. А ведь они сильно портят общее впечатление от использования гаджета, ведь царапины действительно заметны.Например, на тыльной стороне имеется глянцевое покрытие. Вы берете гаджет, кладете его в карман, а там ключи или что-то прочное, после чего после пары прикосновений на корпусе устройства остаются различные мелкие царапины или даже сколы. Сначала это не будет особо заметно, ведь царапины мелкие и неглубокие, но после длительного использования вы заметите, что на тыльной стороне гаджета целая паутина из мелких царапин, которые при переливе света очень сильно заметны и прямо бросаются в глаза. И сделать с этим уже ничего нельзя — пользователь может разве что взять и корпус заменить, но это довольно дорого.

Намного эффективнее и дешевле купить самый обычный чехол из пластика или из силикона, который будет принимать все удары на себя — тогда при активном использовании гаджета все сколы и царапины будут появляться на чехле, а не на смартфоне. И спустя пару месяцев активного использования вы просто возьмете, снимете чехол, отправите его в ящик стола, а на его место поставите новый, который будет служить верой и правдой длительное время. При этом, повторюсь, замена чехла обходится в достаточно мизерную сумму, которая позволяет не переживать о том, как чехол выглядит через пару месяцев. Ведь вы легко можете взять и купить новый чехол за триста рублей.Вопрос только в предпочтениях самого пользователя — если вы хотите что-то яркое, то берите яркое, если хотите доступный вариант, то берите модель из силикона с прозрачной панелью. Ничего сложного в выборе нет, так как аксессуары на текущий момент представлены в огромном количестве в самых разных вариантах и цветовых оформлениях, достаточно лишь поискать и посмотреть. Это не очень трудно на самом деле.