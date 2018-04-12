Выбираем недорогую ТВ-приставку

Современные телевизоры обладают громадным набором функций — можно и интернет просматривать, и ролики с YouTube, и даже фильмы в онлайне смотреть. Однако, у некоторых телевизоров нет функций вещания со смартфона или планшета, у некоторых очень мало портов расширения, а у некоторых этих функций просто нет. Например, если у вас телевизор прошлого поколения и там нет Wi-Fi. В таких ситуациях настоятельно рекомендую приобретать приставку, которую сейчас можно выгодно приобрести по ссылке ниже. Вы просто заказываете себе ТВ-приставку со скидкой, подключаете к телевизору и получаете преимущество в виде разнообразия софта и настроек. Если вы активный пользователь телевизора и хотите получать от него максимум удовольствия, то обязательно присмотритесь к данной акции, там действительно много крутых устройств.