Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT появилась в продаже

Компания AMD дала старт продажам видеокарты Radeon RX 6900 XT, которая при цене в 1000 долларов должна составить конкуренцию GeForce RTX 3090. При этом в ближайшее время мало кто из желающих сможет приобрести новинку из-за её дефицита. Некоторые крупные европейские ритейлеры уже заявили о том, что получили всего по несколько десятков видеокарт.

Напомним, что новинка характеризуется GPU Navi 21 XTX на базе графической архитектуры AMD RDNA 2, 80 исполнительными блоками с 5120 потоковыми процессорами, 80 блоками ускорения операций трассировки лучей, 320 текстурными блоками и 128 блоками растеризации, частотами от 1815 до 2250 МГц, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с рабочей частотой 16 ГГц, шиной 256 бит, 128 МБ быстрой буферной памяти Infinity Cache, энергопотреблением в 300 Вт, двумя 8-контактными разъёмами питания, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4a, одним HDMI 2.1 и одним USB Type-C, длиной 267 мм, необходимостью 2,5 слота в корпусе ПК и блока питания на 850 Вт.

Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 6900 XT
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