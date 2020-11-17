Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC получила заводской разгон

ASRock представила видеокарту Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC. Видеокарта построена на архитектуре AMD RDNA 2. Имеет 16 Гб видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину.

RX 6800 XT Taichi X 16G OC получит заводской разгон, но к сожалению частоты видеокарты еще не объявлены. В модели реализована система охлаждения Taichi 3X с тремя вентиляторами. На плате расположен переключатель BIOS с двумя режимами OC и Silent.

Плата имеет армированный металлический каркас для предотвращения изгиба печатной платы. Видеокарта оснащена полихромной подсветкой.

Для питания видеокарты потребуется блок питания мощностью около 800 Вт. На видеокарты имеет три 8-пиновых контакта питания. Для подключения мониторов есть два разъема DisplayPort 1.4, один разъем HDMI 2.1 и порт USB-C. Длина видеокарты составляет 330 мм.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC
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