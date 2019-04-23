Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G получила заводской разгон

Компания Colorful пополнила ассортимент видеокарт моделью iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G с 4 ГБ памяти GDDR5 – своим вариантом только что представленной GeForce GTX 1650. Базовая частота и повышенная здесь стандартные – 1485 МГц и 1665 МГц, однако кнопка Turbo разгоняет видеокарту до 1860 МГц. Разумеется, здесь не обошлось без шестиконтактного разъема дополнительного питания PCIe, а подсистема питания построена по четырехфазной схеме. Также отметим систему охлаждения с тепловой трубкой, соединяющейся с GPU, контактирующий с элементами в цепях питания выступом радиатора и двумя 90-мм вентиляторами. Цена и дата начала продаж Colorful iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G пока не сообщаются.