Видеокарта ELSA GeForce GTX 1070 Ti 8GB ST

ELSA выпустила еще одну графическую карту, GeForce GTX 1070 Ti 8GB ST нацелена на массовый рынок. Благодаря архитектуре NVIDIA Pascal эта видеокарта VR-ready построена с 2432 шейдерными ядрами.Карта получит 256-битный интерфейс памяти, базовую тактовую частоту 1607 МГц, базовые частота в бусте 1683 МГц и 8 ГБ памяти GDDR5 работающая на частоте 8008 МГц. Она имеет 180-ватт TDP и оснащена специальным вентилятором турбинного типа и имеет DisplayPort (1.3 / 1.4 Ready и DisplayPort 1.2 Certified). Двухканальный DVI-D × 1 и × 1 HDMI 2.0b. Размеры видеокарты составляют 266 мм (длина) х 111 мм (высота) х 39 мм (толщина) / двухслотовая ATX видеокарта.