Видеокарта EVGA RTX 2060 Super будет стоить 500 долларов

В сеть утекли рендеры видеокарт RTX 2060 Super в исполнении компании EVGA. Изображения подтверждают названия (RTX 2060 Super, а не RTX 2060S), а также наличие 8 ГБ памяти у младшей модели. Самое же интересное, это цена. RTX 2060 Super оценена в 500 долларов, а RTX 2070 Super — 600 долларов. При этом RTX 2070 стоит как раз от 600, а RTX 2060 – с 350 долларов. Самой же дорогой версией EVGA RTX 2060 является XC Ultra Gaming за 400 долларов. В общем, ценовая политика в отношение новых и старых видеокарт NVIDIA будет довольно запутанной. Впрочем, здесь стоит заметить, что указанные цены могут относиться к японскому рынку, а в Европе видеокарты окажутся немного дешевле.