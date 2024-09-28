Видеокарта GeForce RTX 5090 получит 32 ГБ памяти

Известный достоверными утечками инсайдер kopite7kimi поделился подробностями о топовой видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090, релиз которой ожидается примерно через три месяца. Итак, изделию приписывают наличие GPU GB202-300-A1 с 21760 активными ядрами CUDA, 512-битной шины, 32 ГБ памяти GDDR7 и TDP в 600 Вт. Любопытно, что изначально сообщалось о 384-битном интерфейсе, но, видимо, в итоге производитель сделал выбор в пользу более высокой пропускной способности. Адаптер RTX 5080 характеризуется 10752 ядрами CUDA, 256-битной шиной, 16 ГБ памяти GDDR7 и TDP около 400 Вт. Судя по всему, старшая модель будет производительнее младшей минимум в два раза! Для сравнения, RTX 4090 была быстрее RTX 4080 в играх примерно на 30%.