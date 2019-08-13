Видеокарта MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC засветилась на фото

Тайваньское издание CoolPC поделилось качественными фотографиями видеокарты MSI серии EVOKE. Речь идет о модели MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC. GPU здесь характеризуется заводским разгоном до 2049 МГц, а это на 144 МГц больше частоты референсного варианта. Также видеокарта получила шестиконтактный и восьмиконтактный разъемы питания. В компьютерном корпусе ускоритель занимает два слота. На монтажной планке предусмотрено три интерфейса DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0 – здесь никаких отличий от референсной модели. Что до системы охлаждения, то она состоит из двух массивных вентиляторов.