Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 получит 896 ядер CUDA

Уже 22 апреля видеокарта GeForce GTX 1650 должна появиться в продаже. Когда пройдет официальный анонс, в тот же день или раньше, до сих пор не сообщается. Но сегодня в сети появились подробности о характеристиках GPU грядущей новинки. Итак, карта будет построена на GPU TU117 с 896 ядрами CUDA. Текстурных блоков ожидается 56, а блоков ROP – 32. Также видеокарте приписывают 4 ГБ памяти GDDR5 (ожидается также версия на 2 ГБ), функционирующей на частоте 8000 МГц и связанной с графическим процессором через 128-разрядную шину. Частоты GPU ожидаются на уровне 1395-1560 МГц, тепловыделение составит 75 Вт. Также в скором времени NVIDIA должна представить 3D-карту GTX 1650 Ti.