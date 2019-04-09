Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 засветилась на рендерах

Уже в ближайшее время компания NVIDIA должна представить видеокарту GeForce GTX 1650, однако оценить дизайн адаптера можно уже сейчас. В сеть утекли качественные рендеры карты в исполнении компании Zotac. Итак, графический ускоритель окажется весьма компактным. Отметим небольшой радиатор системы охлаждения, довольно массивный вентилятор и наличие интерфейсов DVI, HDMI и DisplayPort. А вот отсутствие дополнительного разъёма питания намекает на то, что видеокарта будет потреблять не более 75 Вт мощности. По слухам, GeForce GTX 1650 окажется примерно на 25% производительнее модели GTX 1050 Ti.