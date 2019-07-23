Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super появилась в продаже

Компания NVIDIA начала продажи видеокарты GeForce RTX 2080 Super, которая оценена в 699 долларов. Напомним, что новинка характеризуется GPU TU104-450 c 3072 ядрами CUDA, 192 текстурными блоками, 64 растровыми, 48 ядрами трассировки лучей, 384 тензорными ядрами, 8 ГБ памяти GDDR6 частотой 15,5 ГГц и шиной памяти разрядностью 256 бит. Производительность видеокарты выше, чем у Titan XP. При этом модель GeForce RTX 2080 будет продаваться по цене около 630 долларов до тех пор, пока складские запасы не будут исчерпаны.