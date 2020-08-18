Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere получит рабочую частоте 2,1 ГГц

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 станет одним из нескольких вариантов основанных на новой архитектуре Ampere, которые будут представлены 1 сентября. На сайте UserBenchmark, в списках рейтинга появилась видеокарта с идентификатором устройства "10DE 2206". NVIDIA GeForce RTX 3080 была замечена с 10 Гб видеопамяти GDDR6X. Скорость памяти составила 19 Гбит/с через интерфейс 320-битной шины. Пропускная способность памяти 760 Гб/с, что на 53% выше чем у GeForce RTX 2080 SUPER. Также стало известно о тактовой частоте процессора, она составит 2100 МГц.

На презентации будут показаны и другие видеокарты компании, включая GeForce RTX 3080 Ti (или RTX 3090) и Titan следующего поколения.