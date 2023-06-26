Видеокарта NVIDIA RTX 4060 почти на 50% мощнее предшественника

Видеокарты GeForce **60 от NVIDIA обычно являются одними из самых популярных, поэтому многие пользователи сейчас с нетерпением ждут выпуска RTX 4060, которая, судя по всему, станет одной из лучших графических карт в арсенале компании NVIDIA. Дело в том, что сегодня сайт VideoCardz, специализирующийся на утечках информации о видеокартах, сообщил, что им удалось получить результаты тестов 3DMark из обзоров, которые находятся на стадии подготовки перед тем, как 28 июня будет снято эмбарго на обзоры. Журналисты этого ресурса опубликовали обширные сравнительные результаты тестирования, которые включают несколько близких по характеристикам видеокарт и, предположительно, получены в синтетических тестах 3DMark Speed Way, Port Royal, Time Spy и Fire Strike.

Согласно данным, собранным VideoCardz, новая RTX 4060, по всей видимости, на 47,9% быстрее версии RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Источник также отмечает, что оба упомянутых 8-гигабайтных варианта имеют 128-битную шину памяти и интерфейс PCIe Express 4.0 x8, что делает их практически непригодными для современных игровых релизов в разрешении 1440p и уж тем более для 4К-разрешения. Впрочем, стоит отметить, что этим цифрам можно доверять с определённой долей скептицизма, так как это синтетические тесты, а не реальное тестирование в видеоиграх. Обычно тестирование в бенчмарках не отображает реальной картины, которая происходит с видеокартой нового поколения, и придётся подождать 28 июня, чтобы получить все данные.