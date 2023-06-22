Видеокарта Palit Dual GeForce RTX 4060 уже появилась в продаже

Вчера немецкий интернет-магазин Galaxus выставил на продажу видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 — вероятно, данный товар был выставлен на продажу по ошибке, нарушив сроки эмбарго, установленные на 29 июня текущего года. Вскоре после этого страница с информацией о продукте была удалена, но, к счастью, пользователи сделали скриншоты со страницы видеокарты Palit Dual, которая появилась в продаже преждевременно. Стоит напомнить, что официальный запуск видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 (без маркировки Ti) запланирован на 29 июня и рекомендованная цена в Европе составит 329 евро (359 долларов). В интернет-магазине Galaxus карта Palit продавалась по цене в 339 евро, и дополнительные 10 евро вполне могут быть оправданы, если модель предоставляет более надёжную систему охлаждения по сравнению с референсным дизайном NVIDIA.

К сожалению, никакой дополнительной информации помимо основных характеристик, которые и так уже давно известны, пользователи не получили. Это достаточно простая видеокарта начального уровня, которая, скорее всего, будет работать только в Full HD и надеяться на какой-то внушительный прирост производительности по сравнению с RTX 3060 точно не стоит, но при этом пользователи получат доступ к DLSS 3 и смогут совершенно спокойно апскейлить изображение на дисплее до нужной величины. Другое дело, что решение Palit, вероятно, будет куда более эффективным в плане температур — об этом мы сможем узнать после того, как появятся первые обзоры.
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