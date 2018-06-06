Видеокарта PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano показалась на фото

Не успела AMD толком представить видеокарту Radeon RX Vega 56 Nano, как в сети уже появились фотографии новинки в исполнении PowerColor. Напомним, что Radeon RX Vega 56 Nano является самой компактной видеокартой на базе Vega10 для настольных ПК. Печатная плата на несколько миллиметров длиннее платы R9 Nano, однако система охлаждения вносит еще один сантиметр. Система охлаждения состоит из алюминиевого радиатора и 80-мм вентилятора под обычным пластиковым кожухом. За дополнительное питание отвечают два разъема: на шесть и на восемь контактов. Из интерфейсов здесь предусмотрена пара DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0. Ориентировочная цена PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano составляет 450 долларов.