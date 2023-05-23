Видеокарта RTX 4060 получит самый простой чип в линейке

Согласно сообщению известного инсайдера, компания NVIDIA в видеокарте RTX 4060 на 8 ГБ будет использовать самый базовый графический процессор поколения Ada Lovelace под названием AD107, а не более крупный AD106 из RTX 4060 Ti. Это не повлияет на конечные характеристики графического процессора, так как по количеству CUDA-ядер они идентичны, но факт, что RTX 4060 будет использовать именно AD107 показывает, что NVIDIA сосредоточена на повышении энергоэффективности вместо производительности в своей самой доступной видеокарте нового поколение. На самом деле стоит отметить, что решение NVIDIA использовать графический процессор AD107 в RTX 4060 не является таким уж слухом, потому что на самом деле NVIDIA сама какое-то время назад намекнула, что она будет использовать графический процессор начального уровня в своей самой доступной видеокарте.

Соответственно, это будет первый продукт нового поколения видеокарт NVIDIA, работающий на графическом процессоре начального уровня. Предыдущие поколения графических процессоров RTX среднего уровня, такие как 3060 и 2060, работали на графических процессорах GA106 или TU106, то есть на один уровень выше, чем их графические процессоры начального уровня. Также стоит напомнить, что характеристики RTX 4060 включают 3072 ядра CUDA, 24 SM, 96 тензорных ядер, 24 RT-ядра, 24 МБ кэш-памяти L2, 48 ROP-ов, 96 TMU и шину 128 бит. Стоимость новинки составит примерно 299 долларов, но это референсный вариант.