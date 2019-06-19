Видеокарта Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition выйдет только в двух странах

Недавно компания AMD представила юбилейную видеокарту Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, которая отличается от RX 5700 XT слегка повышенными частотами и оформлением кожуха охладителя. Сегодня стало известно, что официально эта видеокарта будет продаваться только в США и Китае. Её цена составляет 500 долларов, а начало продаж запланировано на 7 июля.

Напомним, что новинка характеризуется 40 вычислительными блоками, 8 ГБ памяти GDDR6, базовой частотой 1680 МГц, игровой – 1830 МГц и Boost – 1980 МГц.