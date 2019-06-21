Видеокарта Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition выйдет в Европе

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что юбилейная видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition выйдет только в США и Китае. Сегодня производитель официально опроверг слухи, опубликовав перечень европейских стран, в которых новинка точно будет доступна. В список вошли: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Напомним, что видеокарта характеризуется 40 вычислительными блоками, 8 ГБ памяти GDDR6, базовой частотой 1680 МГц, игровой – 1830 МГц и Boost – 1980 МГц. Её цена составляет 500 долларов.