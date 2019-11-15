Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil от PowerColor

2019-11-15, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil от PowerColor; [28]
Первая фотография Radeon RX 5700 XT Liquid Devil от PowerColor. Эта видеокарта премиум-класса предназначена для людей с самодельными установками жидкостного охлаждения и поставляется с установленным на заводе водоблоком полного покрытия. Источник охлаждения EK Water Blocks состоит из никелированного медного первичного материала с акриловым верхом и эксклюзивными украшениями PowerColor, которые включают в себя установленную на заводе установку RGB LED. Карта имеет 2 слота на задней панели ввода / вывода. Под блоком находится печатная плата, похожая по дизайну с видеокартой RX 5700 XT Red Devil с воздушным охлаждением. Тактовая частота и цена все еще находятся в тайне. Ожидается что цена будет от 500 долларов.


Комментарии и отзывы PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil от PowerColor
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