Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56 делает онлайн-внешний вид

В конце 2017 года Sapphire выпустила модели Nitro +. Однако на немецком сайте Alternate появилась новая модель Radeon RX Vega 56, Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56.Толстый двухвентиляторная и трехслотовая Vega 56 имеет длину 28 см и имеет два 95-миллиметровых вентилятора Dual-X и радиатор, который имеет четыре тепловые трубки. Графический процессор работает на частоте 1208 МГц с эффектом турбо-буста до 1512 МГц. Очевидно, что он оснащен 8 ГБ графикой HBM2 (800 МГц).