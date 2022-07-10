Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 доступна для покупки в Европе

Видеокарта Radeon RX 6700 продается в Китае уже около месяца и теперь доступна для покупки в Европе. Информация о модели появилась у ритейлеров во Франции и Испании, где за нее просят около 570–580 евро. Но в Испании в одном из магазинов, видеокарта продается по цене всего 380 долларов.

Напомним что из себя представляет видеокарта Radeon RX 6700. Новинка построена на графическом чипе GPU Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами и имеет 10 ГБ памяти GDDR6 с 160-битной шиной. RX 6700 производительнее, чем модель RX 6650XT в тестах 3DMark Time Spy на 10%.

Gigabyte выпускает свои видеокарты обновленной линейки видео…
Компания Gigabyte представила свои видеокарты обновленной линейки Radeon RX 6000 XT. …
Представлена видеокарта начального уровня ASRock Radeon RX 6…
ASRock уже подготовила свой вариант ITX-видеокарты начального уровня Radeon RX 6400. Это видеокарта ITX, …
Графический процессор Intel Arc A770 работает на частоте 2,4…
Графический процессор Intel Arc A770 недавно впервые был обнаружен в базе данных Geekbench. Графический п…
Стресс-тест EzBench позволяет протестировать видеокарту в Un…
Тест EzBench на базе Unreal Engine 5 был разработан Eztheory AS. …
AMD готовит новый вариант ядра RDNA 3…
В последнее время ходили слухи, что AMD может предложить еще более мощный вариант своего графического про…
Видеокарты NVIDIA подешевели вдвое…
За несколько месяцев цены на графические процессоры, особенно на графические карты последнего поколения N…
AMD Radeon RX 6700 получит 10 ГБ памяти и урезанную шину…
Недавно AMD представила Radeon RX 6750 XT, которая лишь немного быстрее обычной Radeon RX 6700 XT, а сейч…
Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edit…
Компания ASUS уже имеет в своем ассортименте видеокарту GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition оснащенную сис…
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспортаОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor