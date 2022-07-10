Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 доступна для покупки в Европе

Видеокарта Radeon RX 6700 продается в Китае уже около месяца и теперь доступна для покупки в Европе. Информация о модели появилась у ритейлеров во Франции и Испании, где за нее просят около 570–580 евро. Но в Испании в одном из магазинов, видеокарта продается по цене всего 380 долларов.

Напомним что из себя представляет видеокарта Radeon RX 6700. Новинка построена на графическом чипе GPU Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами и имеет 10 ГБ памяти GDDR6 с 160-битной шиной. RX 6700 производительнее, чем модель RX 6650XT в тестах 3DMark Time Spy на 10%.