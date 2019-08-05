Видеокарта XFX Radeon RX 5700 XT THICC2 показалась на фото

Совсем недавно в сети появились фото графического ускорителя XFX Radeon RX 5700 XT, а уже сегодня был раскрыт дизайн модели Radeon RX 5700 XT THICC2. Надо заметить, обе видеокарты выглядят очень эффектно. Особенно интересно смотрится торец ускорителя, который похож на решётку радиатора автомобиля. Также в глаза бросается крупная система охлаждения и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания. Скорее всего, карта будет занимать в корпусе больше двух слотов расширения. Выход этой и других нереференсных видеокарт ожидается уже в этом месяце.