Видеокарта ZOTAC ArcticStorm GeForce RTX 3090 оснащена встроенным водоблоком

ZOTAC представила видеокарту ArcticStorm GeForce RTX 3090. Видеокарта будет поставляться водоблоком с завода.

Система охлаждения ArcticStorm в виде водоблока обеспечит максимальную производительность и охлаждение компонентов печатной платы. Кроме того, видеокарта демонстрирует футуристичный дизайн.

Никелированное медное основание непосредственно контактирует с графическим процессором. Водоблок выполнен из анодированного алюминия, обеспечивая полное покрытие платы и охлаждение критических зон.

Дизайн сопровождается яркой подсветкой RGB. С помощью утилиты FireStorm можно настроить подсветку. Водоблок оснащен стандартными отверстиями G 1/4" для удобного монтажа охлаждающих трубок.

Стоимость и дату релиза видеокарты компания ZOTAC не сообщает.
Комментарии и отзывы ZOTAC ArcticStorm GeForce RTX 3090
Новости:
Вот как выглядит видеокарта Lenovo RX 6900 XT Legion

Опубликованы первые изображения видеокарты Lenovo RX 6900 XT Legion, которую производитель анонсировал на...
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3080 Sea Hawk X

Мы уже многократно видели видеокарты с СЖО в комплекте — это довольно популярный вариант для флагманских ...
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K

Тестирование INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC мы проводили на фоне продолжающегося повышенного спрос...
Представлена карта Sapphire Toxic AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition

Компания Sapphire пополнила ассортимент производительных графических адаптеров моделью Radeon RX 6900 XT,...
Представлена видеокарта с водоблоком Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB 10G

Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB с водоблоком. Новинка разработан...
Обзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий вентилятор для корпусаОбзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий вентилятор для корпуса
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1
Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитойОбзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитой
Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймераОбзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера
Cooler Master выпустила проводную клавиа...
Cooler Master выпустила проводную клавиаCooler Master выпустила проводную клавиатуру SK620 в черном и серебристо-белом цветах. ...
Представлен мобильный гоночный симулятор...
Представлен мобильный гоночный симуляторNetEase Games совместно с Codemasters представили мобильную гоночную игру - Racing Master. Гоночный симул...
Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 го...
Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 гоSamsung объявила о прекращении выпуска обновлений программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy A ...
Samsung Galaxy Jump прошел сертификацию ...
Samsung Galaxy Jump прошел сертификацию Смартфон Galaxy A32 южно-корейской компании Samsung, прошла сертификацию Bluetooth SIG. ...
Камера Sony A7SIII получила обновление п...
Камера Sony A7SIII получила обновление пКомпания Sony выпустила обновление для полнокадровой беззеркальной камеры A7SIII, которая вышла в России ...
Опубликованы первые фото с камеры смартф...
Опубликованы первые фото с камеры смартфАвторитетный информатор Rodent950 поделился фотографиями, сделанными на инженерный образец камерофона Hua...
Garmin Fenix 6X Pro и лучшие аксессуары ...
Garmin Fenix 6X Pro и лучшие аксессуары Сегодня мы детально разберем, как выбирать ...
Смартфон Realme Q3i 5G оценен в 170 долл...
Смартфон Realme Q3i 5G оценен в 170 доллКомпания Realme представила смартфон Realme Q3i 5G, который получил предустановленную операционную систем...
EVGA выпустила блок питания SuperNova 13...
EVGA выпустила блок питания SuperNova 13EVGA объявила о выпуске блока питания для майнинга. Блок питания SuperNova 1300 M1 имеет полностью модуль...
Смартфон OnePlus EB2101 получил сертифик...
Смартфон OnePlus EB2101 получил сертификПару дней назад Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks,поделился 3D-рендерингом преемника OnePlus Nord N10 5G....
Meizu 18 и 18 Pro показали на пресс-ренд...
Meizu 18 и 18 Pro показали на пресс-рендКомпания Meizu поделилась первыми официальными изображениями флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 P...
Lenovo Legion 2 Pro получил аккумулятор ...
Lenovo Legion 2 Pro получил аккумулятор Компания Lenovo 8 апреля в Китае анонсирует новый игровой смартфон Lenovo Legion 2 Pro. Поскольку до анон...
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor