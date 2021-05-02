Видеокарта ZOTAC ArcticStorm GeForce RTX 3090 оснащена встроенным водоблоком

ZOTAC представила видеокарту ArcticStorm GeForce RTX 3090. Видеокарта будет поставляться водоблоком с завода.

Система охлаждения ArcticStorm в виде водоблока обеспечит максимальную производительность и охлаждение компонентов печатной платы. Кроме того, видеокарта демонстрирует футуристичный дизайн.

Никелированное медное основание непосредственно контактирует с графическим процессором. Водоблок выполнен из анодированного алюминия, обеспечивая полное покрытие платы и охлаждение критических зон.

Дизайн сопровождается яркой подсветкой RGB. С помощью утилиты FireStorm можно настроить подсветку. Водоблок оснащен стандартными отверстиями G 1/4" для удобного монтажа охлаждающих трубок.

Стоимость и дату релиза видеокарты компания ZOTAC не сообщает.