Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

В сети появились фото фирменных упаковок AMD для видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, старт продаж которых намечен на 7 июля. Получат ли подобное оформление упаковки от партнеров пока неизвестно. Напомним, что представленная почти месяц назад Radeon RX 5700 XT оснащается 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами, 256 текстурными блоками и 64 растровыми.

Базовая частота GPU в 1605 МГц повышается до игрового уровня в 1755 МГц и Boost в 1905 МГц. Память GDDR6 объемом 8 ГБ соединяется с GPU 256-битной шиной и работает на частоте 14 ГГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью равна 9,75 TFLOPS. Также отметим два восьмиштырьковых разъема дополнительного питания и значение TBP (Total Board Power) в 225 Вт. Модель Radeon RX 5700 получила 256 текстурных и 64 растровых блока, 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессоров, базовую частоту 1465 МГц, игровую – 1625 МГц и Boost – 1725 МГц. Производительность здесь на уровне 7,95 TFLOPS. <