Видеокарты AMD Radeon RX 590 сильно подешевели

Вчера компания NVIDIA выпустила видеокарту среднего уровня GeForce GTX 1660 Super, которая была оценена в 230 долларов. Разумеется, компания AMD должна была чем-то ответить на выпад конкурентов, но старт продаж модели Radeon RX 5500 задерживается до декабря этого года. Потому AMD просто снизила цену на Radeon RX 590, которая на старте продаж стоила 280 долларов, а сейчас её можно найти в США меньше чем за 200 долларов. В плане производительности этот адаптер представляет собой нечто среднее между GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Super.