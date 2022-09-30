Видеокарты GeForce RTX 4090 уже появились на прилавках

Официальный старт продаж видеокарт GeForce RTX 4090 состоится только 12 октября, но ожидаемые новинки уже появились на сайтах крупных западных магазинов. Некоторые модели, например, MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio, ASUS TUF GeForce RTX 4090 и Gigabyte Windforce GeForce RTX 4090, имеют рекомендованную цену 1600 долларов. MSI GeForce RTX 4090 Suprim с гибридной системой жидкостного охлаждения оценена в 1800 долларов, а ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 обойдется в 2000 долларов. Это цены на карты в США, а вот в Европе они окажутся еще дороже – от 2000 евро за версии без разгона.

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