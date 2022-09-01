Видеокарты Intel работают лучше, чем конкуренты

В беседе с изданием PCGamer компания Intel сообщила, что их графические процессоры Arc будут иметь очень конкурентоспособную цену по сравнению с конкурентами и даже будут предлагать лучшую производительность трассировки лучей. Компания также раскрыла свои планы относительно следующего поколения графических процессоров Arc, которые появятся после Alchemist. Говоря об их ценовой политике, Intel заявила, что их графические процессоры Arc будут очень конкурентоспособны по сравнению с видеокартами Intel и AMD. Компания уже показала нам 50 игровых тестов для своей видеокарты Arc A750, которая в среднем примерно на 5% быстрее по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3060. Intel подтверждает, что они будут предлагать убийственную производительность DX12 и Vulkan, в то время как DX11 и более старые игры будут менее удачными.

Также добавлена ​​устаревшая поддержка DX9 через API-оболочку D3D9on12, которая обрабатывается Microsoft по запросу Intel. Intel также сохраняет справедливость, заявляя, что они не будут иметь такой же энергоэффективности, как графические процессоры NVIDIA с продуктами Alchemist, но их цены будут намного ниже, чтобы предоставлять разумный выбор. В дополнение к стратегии ценообразования Intel также указала на превосходные возможности трассировки лучей своего Arc RTU или Ray Tracing Unit. Как утверждает Том Петерсон, RTU очень способен обеспечить «настоящую» производительность трассировки лучей, и что в этом отношении Arc A770 и Arc A750 будут очень хорошими по сравнению с видеокартой NVIDIA RTX 3060.