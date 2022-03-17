Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 с медными прокладками снижают температуру памяти GDDR6X до 46°C

Моддеры использовали медные прокладки на видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 30 для снижения температуры памяти GDDR6X до 46°C. Одним из ключевых обновлений высокопроизводительных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии стало использование модулей памяти GDDR6X. Предлагая скорость памяти более 18 Гбит/с, эти чипы памяти являются лучшими с точки зрения пропускной способности, но они также сильно нагреваются, достигая в некоторых случаях более 100°C.

Хотя производители графических карт использовали толстые термопрокладки между кристаллами GDDR6X, похоже, они не обеспечивают адекватной эффективности охлаждения. Некоторые пользователи заметили резкое падение температуры при замене этих термопрокладок на те, которые обладают высокой теплоемкостью, но моддеры пошли дальше.

YouTuber и аппаратный моддер DandyWorks разместил на своем канале видео, демонстрирующее, как он снизил температуру памяти видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF со 110°C до 64°C, заменив термопрокладки медными прокладками. Медные прокладки имеют два варианта: один имеет толщину 0,2 мм для видеокарт с охлаждающими пластинами, общими для графического процессора и видеопамяти, а второй, более толстый вариант, имеет ту же толщину, что и тепловые прокладки, в случае, если охлаждающая пластина не является общей. Эти медные прокладки недорогие и обычно продаются на Amazon по цене от 10 до 15 долларов. Следует упомянуть о том, что вскрытие видеокарты и применение этого мода приведет к аннулированию гарантии, независимо от региона.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 30
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