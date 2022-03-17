Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 с медными прокладками снижают температуру памяти GDDR6X до 46°C

Моддеры использовали медные прокладки на видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 30 для снижения температуры памяти GDDR6X до 46°C. Одним из ключевых обновлений высокопроизводительных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии стало использование модулей памяти GDDR6X. Предлагая скорость памяти более 18 Гбит/с, эти чипы памяти являются лучшими с точки зрения пропускной способности, но они также сильно нагреваются, достигая в некоторых случаях более 100°C.

Хотя производители графических карт использовали толстые термопрокладки между кристаллами GDDR6X, похоже, они не обеспечивают адекватной эффективности охлаждения. Некоторые пользователи заметили резкое падение температуры при замене этих термопрокладок на те, которые обладают высокой теплоемкостью, но моддеры пошли дальше.