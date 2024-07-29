Видеокарты NVIDIA вновь на грани дефицита

По информации надёжных источников в цепочке поставок компании NVIDIA, видеокарты NVIDIA поколения Ada Lovelace из семейства GeForce RTX 40 могут столкнуться с дефицитом на рынке уже в следующем месяце. Всё дело в том, что компания ограничила производственные линии, сократив поставки на 50%. И, если верить этим данным, что больше всего пострадают модели GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060. Вся суть проблемы в том, что поставщики чипов вроде TSMC перенаправили свои производственные мощности на удовлетворение спроса на в сегменте аппаратного обеспечения для рынка искусственного интеллекта, из-за чего видеокарты RTX 40 теперь производят в объёмах на 50% ниже того, что было ещё в июне текущего года. Это приводит к существенному дефициту, потому что теперь на рынок будут выпускать заметно меньше игровых видеокарт, а спрос всё ещё достаточно высокий.

Кроме того, есть мнение, что компания NVIDIA столкнулась со снижением поставок чипов памяти GDDR6X от соответствующих производителей, из-за чего пострадали потребительские видеокарты, построенные на базе этих чипов. И, конечно, компания NVIDIA может таким образом подстегнуть продажи — дело в том, что если на рынке будет дефицит, то продажи останутся на том же уровне, только цены возрастут. И можно будет продавать то же количество продукции с большей прибылью — и делать для этого ничего не нужно. Интересно, конечно, что произойдёт с ценами на видеокарты в ближайшем будущем, но есть мнение, что они вырастут.
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