Видеокарты RTX 4060 Ti и RTX 4060 представят в мае

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 на основе архитектуры Ada Lovelace ожидаются после выхода RTX 4070, которую отправят в релиз в начале следующего месяца, 13 апреля. Источники, связанные с этим вопросом, утверждают, что релиз обеих видеокарт планируется на май месяц, то есть примерно через месяц после запуска более дорогой модели нового поколения. Ожидается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет использовать ядро AD106-350-A, сокращенную версию полного графического процессора AD106, и, согласно предыдущим слухам, должна быть оснащена 34 SM-модулями или 4352 ядрами CUDA, памятью GDDR6 объёмом 8 ГБ, работающей на скорости 18 Гбит/сек посредством 128-битного интерфейса, что обеспечит карте пропускную способность 288 ГБ/сек. На графическом процессоре также будет установлено 32 МБ кэш-памяти L2, что в 8 раз больше, чем у GeForce RTX 3060 Ti.

Также инсайдеры сообщают, что видеокарта будет использовать печатную плату PG190 SKU 361. Из утечек известно, что в то время как референсная Founders Edition использует стандартный 16-контактный 12VHPWR-коннектор, модели от компаний-партнёров смогут использовать либо стандартные 8-контактные коннекторы, либо новые 16-контактные разъёмы. Для GeForce RTX 4060 NVIDIA планирует использовать ядро AD107-400-A1. Стоит отметить, что такая же конфигурация чипа используется в ноутбучной видеокарте GeForce RTX 4060. Кроме того, инсайдеры добавили, что данная видеокарта будет иметь 3072 ядра CUDA и 8 ГБ памяти.