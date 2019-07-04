Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх

В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля. В Wolfenstein II The New Colossus RX 5700 XT проигрывает GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 64. Возможно, проблема в плохой оптимизации. В других играх все гораздо лучше: Radeon RX 5700 выступает не хуже чуть более дорогой RTX 2060 Super. Что до Radeon RX 5700 XT, то она проигрывает RTX 2070 Super. Тесты энергопотребления еще более обнадеживающие: видеокарты AMD оказались энергоэффективнее конкурентов. RX 5700 потребляет чуть меньше RX 570, превосходя её в производительности в два раза.