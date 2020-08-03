Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 6000 будут иметь 12 Гб памяти GDDR6

В этом году ожидается премьера архитектуры AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere. Видеокарты Radeon RX 6000 будут представлены ближе к зиме. Компания AMD гарантирует обеспечить высокую производительность в разрешение 4К. Видеокарты будут поддерживать аппаратную трассировку лучей и технологию сжатия на уровне затенения Variable Rate Shading. Видеокарты линейки AMD RDNA 2 получат ядро NAVI 21. Объем памяти составит 12 Гб GDDR6. 384-битная шина с высокой пропускной способностью. AMD Radeon RX 6000 получат поддержку DirectX 12 Ultimate, включая DXR Tier 1.1.