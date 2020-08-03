Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 6000 будут иметь 12 Гб памяти GDDR6

В этом году ожидается премьера архитектуры AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere. Видеокарты Radeon RX 6000 будут представлены ближе к зиме. Компания AMD гарантирует обеспечить высокую производительность в разрешение 4К. Видеокарты будут поддерживать аппаратную трассировку лучей и технологию сжатия на уровне затенения Variable Rate Shading. Видеокарты линейки AMD RDNA 2 получат ядро NAVI 21. Объем памяти составит 12 Гб GDDR6. 384-битная шина с высокой пропускной способностью. AMD Radeon RX 6000 получат поддержку DirectX 12 Ultimate, включая DXR Tier 1.1.

Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 6000
Обзоры:
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)
Новости:
Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 6000 будут иметь 12 Гб памяти GDDR6

В этом году ожидается премьера архитектуры AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere. Видеокарты Radeon RX 6000 будут пр...
Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra

Компания EVGA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 KO Ultra, которая ориентирована на...
Представлена улучшенная видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC

ASRock выпустила видеокарту Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC, которая получила новую систему охлажд...
Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10
Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизаторОбзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор
Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Недорогой 5G-смартфон Huawei Enjoy 20 Pr...
Недорогой 5G-смартфон Huawei Enjoy 20 PrКомпания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Enjoy 20 Pro, который был представлен меньше неде...
Представлен 240-Гц монитор GIGABYTE Aoru...
Представлен 240-Гц монитор GIGABYTE AoruКомпания GIGABYTE пополнила ассортимент мониторов моделью Aorus FI25F, которая предназначена для работы с...
UFC стала спонсором PUBG Mobile...
UFC стала спонсором PUBG MobileАмериканский промоушен по смешанным единоборствам UFC стал спонсором Peacekeeper Elite League. Peacek...
Представлена плата ASUS ROG Strix B460-H...
Представлена плата ASUS ROG Strix B460-HКомпания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ROG Strix B460-H Gaming, которая основана на...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/1...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/1Многие пользователи почему-то считают, что качественный смартфон обязательно стоит дорого и если хочется ...
Производитель микросхем TSMC построит за...
Производитель микросхем TSMC построит заTSMC объявила о своих планах на будущее. Производитель микросхем планирует построить завод в США по произ...
LG CineBeam PH30N с диагональю 100 дюймо...
LG CineBeam PH30N с диагональю 100 дюймоОфициально представлен проектор LG CineBeam PH30N, который обладает весьма приличным качеством изображени...
Мероприятие Electronic Arts Play пройдет...
Мероприятие Electronic Arts Play пройдетElectronic Arts не намерена отменять свое ежегодное мероприятие Electronic Arts Play. Это мероприятие в ...
Камера Fujifilm Instax Mini 11 оценен в ...
Камера Fujifilm Instax Mini 11 оценен в Компания Fujifilm пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Instax Mini 11, которую уже можно...
Появились изображения Samsung Galaxy Bud...
Появились изображения Samsung Galaxy BudВ сеть выложили изображения новых наушников Samsung Galaxy Buds Live. ...
Xiaomi 120W готовится к релизу...
Xiaomi 120W готовится к релизуВ последнее время многие производители смартфонов стали активнее работать в направлении быстрых зарядок, ...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A50...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A50В последнее время производители смартфонов стали делать серьезный упор на толщину корпуса, которая с кажд...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor