Видеокарту AMD Radeon VII протестировали в 3DMark

Старт продаж видеокарты Radeon VII запланирован на 7 февраля. Тогда мы и узнаем, удастся ли новинке AMD соперничать в производительности с NVIDIA GeForce RTX 2080. Впрочем, кое-какие выводы можно делать уже сейчас. В сети появились результаты тестирования видеокарты в 3DMark. Подтверждающих скриншотов нет, но источник отличается надежностью. Он утверждает, что в Fire Strike ускоритель набрал 27 400 баллов, в Fire Strike Extreme – 13 400 баллов, в Fire Strike Ultra – 6800 баллов, а в Time Spy – 8700 баллов. Получается, что во всех тестах кроме последнего решение AMD не выступает на уровне GeForce RTX 2080.