Видеокарту ASRock Arc A380 Challenger ITX протестировали в бенчмарках

Недавно выпущенная видеокарта Intel Arc A380 Challenger ITX от ASRock была протестирована в нескольких играх и тестах 3DMark. Выпущенная на прошлой неделе видеокарта ASRock Intel Arc A380 представляет собой решение малого форм-фактора для сегмента ITX. Графический процессор основан на SKU Alchemist ACM-G11 с 8 ядрами Xe или 1024 ALU. Карта рассчитана на блок питания мощностью 500 Вт и имеет один порт HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 2.0 (с DSC). Имеется 6 ГБ памяти GDDR6, что является самым высоким показателем, который мы видели на картах начального уровня этого поколения, и, поскольку все это разработано с учетом форм-фактора ITX, размеры видеокарты составляют 190 x 124 x 39 мм.

ASRock решила протестировать саму карту, и мы видим, что, хотя официальная тактовая частота карты составляет 2250 МГц, на самом деле GPU работал на частоте 2450 МГц. В стресс-тесте Furmark максимальная температура чипа составила 78°C, что неплохо, учитывая, что это консервативный кулер с одним вентилятором и небольшим радиатором под кожухом. Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX была протестирована в различных играх и тестах 3DMark. В 3DMark Time Spy видеокарта набрала 4426 баллов, в то время как модель GUNNIR с той же тактовой частотой набрала более 5000 баллов, поэтому похоже, что на заднем плане наблюдается некоторая разница в мощности или тактовой частоте, которая не видна. Но показатели всё равно достаточно приличные, особенно если учитывать то, что это видеокарта начального уровня.
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