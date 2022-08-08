Видеокарту ASRock Arc A380 Challenger ITX протестировали в бенчмарках

ASRock решила протестировать саму карту, и мы видим, что, хотя официальная тактовая частота карты составляет 2250 МГц, на самом деле GPU работал на частоте 2450 МГц. В стресс-тесте Furmark максимальная температура чипа составила 78°C, что неплохо, учитывая, что это консервативный кулер с одним вентилятором и небольшим радиатором под кожухом. Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX была протестирована в различных играх и тестах 3DMark. В 3DMark Time Spy видеокарта набрала 4426 баллов, в то время как модель GUNNIR с той же тактовой частотой набрала более 5000 баллов, поэтому похоже, что на заднем плане наблюдается некоторая разница в мощности или тактовой частоте, которая не видна. Но показатели всё равно достаточно приличные, особенно если учитывать то, что это видеокарта начального уровня.