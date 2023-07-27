Видеокарту Intel Arc A570M протестировали на ноутбуке

Пока что ещё неанонсированный мобильный графический процессор Intel Arc A570M на базе архитектуры Alchemist был замечен в базе данных бенчмарка — вероятно, на его базе уже тестируют первые игровые ноутбуки. Графические процессоры Alchemist от Intel представлены тремя конфигурациями кристаллов — ACM-G10, G11 и G12. Первые два изначально были выпущены вместе с линейкой Arc для настольных компьютеров и мобильных устройств, в то время как G12 дебютировал недавно в семействе Arc Pro. В линейке Arc A от Intel было несколько недостающих наименований вроде Arc A580, который пока не анонсировали официально, плюс в сети обсуждали возможность выпуска мобильных процессоров на базе этого решения в будущем.

Но теперь инсайдеры смогли обнаружить достаточно точные данные — мобильный графический процессор Intel Arc A570M работал в составе системы с процессором Core i5-13500H, так что это точно ноутбук. И хотя точная модель ноутбука на текущий момент неизвестна, система оснащена 16 ГБ памяти и была протестирована без каких-либо окончательных результатов производительности. Это значит, что компания хотя и протестировала видеокарту, но дожидаться результатов синтетических тестов не стала. Либо же система показала настолько низкие результаты, что их решили не оставлять в базе данных — например, из-за плохих драйверов и оптимизации. Остаётся лишь надеяться, что на деле мобильное решение окажется достаточно производительным и будет пользоваться спросом.