Видеокарту Intel Arc A570M протестировали на ноутбуке

Но теперь инсайдеры смогли обнаружить достаточно точные данные — мобильный графический процессор Intel Arc A570M работал в составе системы с процессором Core i5-13500H, так что это точно ноутбук. И хотя точная модель ноутбука на текущий момент неизвестна, система оснащена 16 ГБ памяти и была протестирована без каких-либо окончательных результатов производительности. Это значит, что компания хотя и протестировала видеокарту, но дожидаться результатов синтетических тестов не стала. Либо же система показала настолько низкие результаты, что их решили не оставлять в базе данных — например, из-за плохих драйверов и оптимизации. Остаётся лишь надеяться, что на деле мобильное решение окажется достаточно производительным и будет пользоваться спросом.