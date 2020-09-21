Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 разогнали до частоты 2340 МГц

Оверклокеры уже получили карты от партнеров и провели первые тесты. Известный оверклокер Ronaldo Buassali смог разогнать тактовую частоту выше 2300 МГц, но самое интересное, что разгон не касался разгона памяти, а значит видеокарта может показать еще более высокие значения.

Оверклокер теперь занимает первое месте в рейтинге 3DMark's Time Spy Extreme в тесте Port Royal Hall of Fame. В качестве тестового экземпляра использовалась видеокарта GALAX GeForce RTX 3080 SG. Карта была разогнана до 2340 МГц и набрала 13488 баллов. В рейтинге она смогла обойти видеокарту RTX 2080 Ti, работающую на частоте 2700 МГц, это на 7% быстрее.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3080
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