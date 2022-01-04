Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti показали на фото

Сетевые источники поделились первой фотографией видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, которая станет новым игровым флагманом американского производителя. Изделие оснащается GPU GA102 с 10752 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-разрядной шиной и пропускной способностью 1 ТБ/с, длиной в три слота в компьютерном корпусе, одним 16-контактным разъемом питания для подачи до 450 Вт энергии, базовой частотой 1560 МГц, повышенной в 1860 МГц и производительностью на операциях с одинарной точностью в 40 TFLOPS. Ориентировочная цена и точная дата презентация графического ускорителя пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
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