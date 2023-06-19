Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 разогнали почти до 4 ГГц

Появилась информация, что пользователь под ником CENS разогнал графический процессор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 до невероятной частоты в 3 930 МГц. Стоит отметить, что эта видеокарта, одна из лучших графических карт на текущий момент на рынке, имеет тактовую частоту всего в 2 520 МГц, так что прирост частоты, безусловно, феноменальный и заслуживает внимания. По словам энтузиаста CENS, он справился с поставленной задачей по разгону видеокарты на материнской плате с чипсетом Z790 (вероятно, модель платы не указывается, дабы никто не думал, что это реклама производителя материнских плат) с процессором Intel Core i9-13900K, основанном на архитектуре Raptor Lake-S. В системе также было установлено 32 ГБ DDR5-4300, а охлаждение, что вполне понятно, осуществлялось жидким азотом.

В итоге он добился внушительной частоты в 3 930 МГц — это самый высокий результат бенчмарка GPUPI, достигнутый для RTX 4090. И это безумно важное достижение, потому что пользователи очень близко приблизились к отметке в 4 ГГц, которую хотят взять сотни оверклокеров по всему миру. Правда, вопрос в том, какой графический процессор сможет выполнить поставленную задачу, ведь увеличить частоту почти вдвое — задача не из лёгких. Но, учитывая, что до заветной цели осталось всего 70 Гц, вероятно, в ближайшем будущем эта отметка тоже будет достигнута. Будем надеяться, что оверклокеры достигнут эту частоту до того, как NVIDIA представит видеокарты RTX 50 через год.