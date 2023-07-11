Видеокарту RTX 4090 разогнали до 4090 МГц

Оверклокер под ником CENS сумел успешно разогнать видеокарту GeForce RTX 4090 до частоты в 4 090 МГц, тем самым обеспечив сегодняшний день обилием заголовков о симметрии названия модели и частоты графического процессора. Правда, если посмотреть на скриншоты немецкого оверклокера более внимательно, то вы увидите, что на самом деле оверклокеру удалось достичь частоты в 4 095 МГц, так что симметрии на самом деле нет, но это всё равно очень достойный результат. Разгон с применением жидкого азота от CENS доказывает, что в будущем тактовая частота графического процессора этой видеокарты будет лишь повышаться, ведь ещё на прошлой неделе мы рассказывали о знаменательном событии, которое заключалось в преодолении отметки в 4 000 МГц на данной видеокарте, а теперь этот рекорд уже кажется слишком слабым.

К сожалению, никакой информации о видеокарте GeForce RTX 4090, разогнанной до отметки в 4 095 МГц, оверклокер не предоставил. Пользователь CENS лишь показывает скриншот из приложения GPU-Z и фотографию своей системы с охлаждением жидким азотом. Из сведений GPU-Z мы видим, что частота 4 095 МГц достигается при охлаждении графического процессора на уровне минус 35 градусов Цельсия. Мы также не знаем точно, какую видеокарту энтузиаст использовал в данном разгоне, но, вероятно, это та же конфигурация, которую CENS использовал для предыдущих попыток достичь частоты графического процессора 4 ГГц. Интересно, какой будет следующий рекорд в этой области?
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