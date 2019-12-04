Видеокарту Radeon RX 5300M протестировали в бенчмарке

Недавно стало известно, что производительность видеокарты Radeon RX 5500 в общем и целом соответствует мощи GeForce GTX 1650 Super. А что насчет мобильной версии? Сегодня в сети появились результаты тестирования ускорителя Radeon RX 5300M, который получил те же 1408 потоковых процессоров, что и RX 5500. Однако у Radeon RX 5300M лишь 3 ГБ памяти, 96-разрядная шина памяти и более низкие частоты GPU. Несмотря на это, адаптер оказался всего на 11% медленнее RX 5500M и на 10% мощнее мобильной версии GeForce GTX 1650. Судя по всему, Radeon RX 5300M станет востребованным решением для недорогих игровых ноутбуков.