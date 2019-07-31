Видеокарту XFX Radeon RX 5700 показали на рендере

Сетевые источники поделились качественным рендером видеокарты Radeon RX 5700 от XFX, которая еще не была представлена официально. Отметим довольно необычную форму кожуха, систему охлаждения с алюминиевым радиатором и двумя 100-мм вентиляторами. Судя по размерам радиатора и температурным свойствам кристалла Navi 10, вентилятора будут включаться только под нагрузкой. На рендере не видно, будет ли использоваться в изделии стандартная плата или компания XFX разработает свой вариант. Напомним, что выход партнерских вариантов Radeon RX 5700 ожидается в следующем месяце.