ViewSonic представила изогнутый настольный монитор с частотой обновления 165 Гц

ViewSonic XG270QC - это изогнутые 27-дюймовые настольные мониторы для геймеров. Он имеет панель MVA с разрешением QHD (2560 x 1440), которая поддерживает 8-битный цвет и покрывает 90% цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость дисплея составляет 550 кд / м², а коэффициент статической контрастности - 3000: 1. Устройство сертифицировано DisplayHDR 400, имеет время отклика GTG 3 мс, и может достигать 1 мс MPRT.

Благодаря технологии AMD Radeon Premium Pro ViewSonic XG270QC поддерживает частоту обновления до 165 Гц. Он также оснащен технологией BenQ PureXP Motion Blur Reduction.

Подставка предлагает регулировку наклона, высоты и поворота. Его можно снять для настенного монтажа VESA, также имеется два стерео динамика 3 Вт.

Монитор предлагает широкие возможности подключения: два входа HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, разъем для наушников 3,5 мм, порт Micro-USB 2.0, три порта USB Type-A 3.2 и один входной порт USB TYpe-B 3.2. Модель поставляется с ELITE Design Enhancements (EDE), включая встроенную мышь, крючок для наушников и ELITE RGB Lighting. Цена монитора составляет 506,99 долларов США.