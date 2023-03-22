Выход планшета Xiaomi Mi Pad 6 уже не за горами Известный правдивыми утечками информатор Мукул Шарма сообщил, что компания Xiaomi дала старт массовому производству новой клавиатуры и стилуса для планшетов Xiaomi Mi Pad 6 и Mi Pad 6 Pro. Отмечается, что аксессуары производят в странах Европы и Азии. Это подтверждает предыдущие утечки о том, что серию Xiaomi Mi Pad 6 представят в апреле этого года. Известный правдивыми утечками информатор Мукул Шарма сообщил, что компания Xiaomi дала старт массовому производству новой клавиатуры и стилуса для планшетов Xiaomi Mi Pad 6 и Mi Pad 6 Pro. Отмечается, что аксессуары производят в странах Европы и Азии. Это подтверждает предыдущие утечки о том, что серию Xiaomi Mi Pad 6 представят в апреле этого года. По предварительным данным, планшеты оснастят 11-дюймовыми дисплеями с разрешением 2,8K и кадровой частотой 120 или 144 Гц, восьмиядерными платформами Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 8+ соответственно, а также поддержкой 67-Вт проводной зарядки. По предварительным данным, планшеты оснастят 11-дюймовыми дисплеями с разрешением 2,8K и кадровой частотой 120 или 144 Гц, восьмиядерными платформами Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 8+ соответственно, а также поддержкой 67-Вт проводной зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:32 . Продукт - Xiaomi Mi Pad 6

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