Выпущен Hohem iSteady Q Selfie Stick с многофункциональными функциями

Hohem представил свою первую стабилизирующую селфи-палку - iSteady Q Stick, сочетающую четыре разных режима. Новая палка для селфи предлагает некоторые выдающиеся функции, такие как отслеживание на 360 градусов, технология стабилизации iSteady и возможность использования в четырех различных режимах - ручное использование, селфи-палка, портретный рабочий стол и отслеживание лица на 360 градусов в альбомной ориентации.

iSteady Q Selfie Stick позволяет пользователям запечатлеть лучшие моменты, выражая свое мнение. ISteady Q Stick, оснащенный инструментами для развития творческих способностей, станет настоящим подарком для энтузиастов фотографии и видеосъемки. Многофункциональная поддержка позволяет использовать Stick в качестве селфи-палки, штатива, подвеса или оборудования для прямой трансляции.

Стабильность - главная забота видеооператоров и даже фотографов-астрономов. ISteady Q Stick объединяет штатив с тремя кронштейнами для стабилизации на земле или любой другой ровной поверхности. Интеллектуальная стабилизация дополнительно снижает дрожание при съемке моментов в условиях низкой освещенности с помощью видео или фотографии.
Комментарии и отзывы Hohem iSteady Q Selfie Stick
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