Выпущен аксесуар Twelve South BackPack для 24-дюймового iMac

Twelve South выпустила новый аксессуар для 24-дюймового iMac от Apple , Twelve South BackPack, аксессуар, предназначенный для задней части iMac. Это устройство устанавливается на заднюю подставку 24-дюймового iMac и представляет собой удобную полку для хранения таких вещей, как внешние накопители для резервного копирования и многое другое.

Эта гладкая алюминиевая полка BackPack быстро и легко крепится к задней части подставки iMac, чтобы убрать беспорядок на вашем столе, спрятав жесткие диски и концентраторы за iMac. Алюминиевая полка оснащена лентой, похожей на ремешок Apple Watch, которая позволяет привязывать устройства к верхней и нижней части.