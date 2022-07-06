Выпущен бюджетный планшет HTC A101 на ОС Android

Компания HTC объявила о выпуске бюджетного планшета A101.

HTC A101 оснащен 10,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p с широкими рамками со всех сторон экрана. На лицевой панели планшета есть 5-мп селфи-камера. В свою очередь на задней панели имеется 13-мп основная камера с 2-мп сверхширокоугольным датчиком.

Планшет HTC A101 основан на мобильной платформе Unisoc Tiger T618 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Для хранения данных устройство имеет 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч с разъемом USB Type-C для зарядки. Работает планшет на мобильной платформе Android 11.