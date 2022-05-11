Выпущен новый смартфон Maimang 11 5G

Maimang, бывший эксклюзивный суббренд Huawei, теперь находится в новом владении крупнейшей телекоммуникационной компании страны China Telecom. Компания Maimang сегодня выпустила Maimang 11 5G, новый 5G-смартфон с огромным 6,75-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и гигантской батареей емкостью 6000 мАч.

Maimang 11 5G оснащен чипсетом начального уровня MediaTek Dimensity 700, который мы видели во многих других устройствах бюджетного рынка 5G, таких как Poco M3 Pro 5G , Vivo Y76 5G и Poco M4 5G . Он также имеет 8 ГБ оперативной памяти и доступен со 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Из рекламных роликов кажется, что изюминкой Maimang 11 5G являются его чудовищные 6000 мАч. Компания рекламирует, что при 15-минутной зарядке вы можете смотреть до 5 часов видео.

Maimang 11 5G поддерживает быструю проводную зарядку USB-C мощностью 22,5 Вт. China Telecom также включила обратную проводную зарядку 12 Вт на смартфоне, чтобы позволить Maimang 11 5G работать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки других ваших электронных продуктов, таких как наушники Bluetooth. Смартфон оснащен большим 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 90 Гц и разрешением 1600 x 720 пикселей. Maimang 11 5G поставляется с двойной 48-мегапиксельной основной камерой + 2-мегапиксельной камерой с датчиком глубины сзади, 8-мегапиксельной селфи-камерой, боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом для наушников. Maimang 11 5G официально поступит в продажу 17 мая в Китае и будет доступен в 3 цветах: зимний белый, звездный синий и черный.