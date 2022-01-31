Выпущен подголовник Razer Symphony со встроенной настраиваемой RGB-подсветкой

Razer выпустил подголовник для игрового кресла, который носит название Razer Symphony Headrest. Помимо эргономичного дизайна, обеспечивающего удобное положение сидя во время игры, подголовник также подсвечивается во время игры. Это связано с тем, что он оснащен мощной платформой, которая управляет примерно 16,8 миллионами цветов, поддерживая отображение бесчисленных шаблонов и динамических световых эффектов.

Внутренняя часть подголовника Razer Symphony наполнена толстой пеной с эффектом памяти, обеспечивающей длительную поддержку и комфорт. Пена обеспечивает полную поддержку пользователя. Компания рекламирует подголовник как способный обеспечить хорошую амортизацию независимо от продолжительности использования. Он также имеет гладкую и мягкую поверхность, с черным бархатным покрытием.

Кроме того, подголовник Razer Symphony поставляется с переносной сумкой. Он также имеет внешний источник питания который можно хранить в заднем отсеке подголовника, что предотвращает любые повреждения кабеля.