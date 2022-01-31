Выпущен подголовник Razer Symphony со встроенной настраиваемой RGB-подсветкой

Внутренняя часть подголовника Razer Symphony наполнена толстой пеной с эффектом памяти, обеспечивающей длительную поддержку и комфорт. Пена обеспечивает полную поддержку пользователя. Компания рекламирует подголовник как способный обеспечить хорошую амортизацию независимо от продолжительности использования. Он также имеет гладкую и мягкую поверхность, с черным бархатным покрытием.
Кроме того, подголовник Razer Symphony поставляется с переносной сумкой. Он также имеет внешний источник питания который можно хранить в заднем отсеке подголовника, что предотвращает любые повреждения кабеля.