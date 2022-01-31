Выпущен подголовник Razer Symphony со встроенной настраиваемой RGB-подсветкой

Razer выпустил подголовник для игрового кресла, который носит название Razer Symphony Headrest. Помимо эргономичного дизайна, обеспечивающего удобное положение сидя во время игры, подголовник также подсвечивается во время игры. Это связано с тем, что он оснащен мощной платформой, которая управляет примерно 16,8 миллионами цветов, поддерживая отображение бесчисленных шаблонов и динамических световых эффектов.

Внутренняя часть подголовника Razer Symphony наполнена толстой пеной с эффектом памяти, обеспечивающей длительную поддержку и комфорт. Пена обеспечивает полную поддержку пользователя. Компания рекламирует подголовник как способный обеспечить хорошую амортизацию независимо от продолжительности использования. Он также имеет гладкую и мягкую поверхность, с черным бархатным покрытием.

Кроме того, подголовник Razer Symphony поставляется с переносной сумкой. Он также имеет внешний источник питания который можно хранить в заднем отсеке подголовника, что предотвращает любые повреждения кабеля.
Комментарии и отзывы Razer Symphony
Twelve South запускает новый хаб StayGo Mini USB-C…
Twelve South запускает новый хаб StayGo Mini USB-CКомпания Twelve South добавила новый хаб USB-C к своей линейке StayGo. StayGo Mini USB-C поставляется с ч…
Bauhütte запускает ручной массажер MSG-01H-BK для геймеров…
Bauhütte запускает ручной массажер MSG-01H-BK для геймеровЯпонская компания Bauhütte представила удивительный аксессуар для геймеров, ручной массажер MSG-01H-BK. …
Accell представляет док-станцию ​​Thunderbolt 4 нового покол…
Accell представляет док-станцию ​​Thunderbolt 4 нового поколКомпания Accell, поставщик инновационных, ориентированных на клиента продуктов и решений для подключения,…
Обзор Orico XT-01H. Подставка под монитор для мелочевки…
Обзор Orico XT-01H. Подставка под монитор для мелочевкиСегодня мы затронем вопрос аккуратной организации рабочего места и в центре внимания будет подставка для …
Обзор ORICO XT-02L-WH. Подставка под монитор с органайзером…
Обзор ORICO XT-02L-WH. Подставка под монитор с органайзеромНа прошлой неделе мы рассматривали ORICO XT-01H, позволяющий в зоне подставки под монитором организовать …
Xiaomi представила термос Mini Insulation Cup MIJIA…
Xiaomi представила термос Mini Insulation Cup MIJIAПродукция Xiaomi охватывает различные сегменты, от премиальных вещей, до дешевых продуктов, таких как Mi …
Omni Remotes представил "вечный" пульт дистанционного управл…
Omni Remotes представил Omni Remotes, мировой лидер в области решений для управления домом, сегодня анонсировал новый пульт диста…
Кормушка для птиц с камерой Birdfy AI может идентифицировать…
Кормушка для птиц с камерой Birdfy AI может идентифицироватьBirdfy - первая в мире уникальная кормушка для птиц с искусственным интеллектом. Добавляя особый штрих к …
PDP Faceoff Pink Camo, PDP LVL40 и другие аксессуары для Nintendo SwitchPDP Faceoff Pink Camo, PDP LVL40 и другие аксессуары для Nintendo Switch
Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KeyОбзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-Key
Обзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилей и другого типа техникиОбзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилей и другого типа техники
Обзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция для смартфона, часов и наушниковОбзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция для смартфона, часов и наушников
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабукаОбзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor